Livorno, la Curva contro la proprietà: "Sabato diserteremo lo stadio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"I tifosi meritano rispetto perché amano il Livorno e i primi a rispettarli siamo noi che spendiamo più della metà di ciò che si guadagna. Ma ogni cosa che facciamo viene distorta, ripeto tipo il centro sportivo di Fauglia. Mi sono caduti i coglioni. Cosa cazzo di impegno mettiamo allora? C'è gente che dalla mattina alla sera lavora per il Livorno Calcio e non vogliamo essere trattati di merda perché l’impegno che lo mettiamo sempre. Poi è facile commentare se non si ha un cazzo da fare": il duro sfogo dell'Ad del Livorno Roberto Spinelli non è passato inosservato alla tifoseria amaranto, e la situazione adesso si è fatta più pesante che mai.

I rapporti tra piazza e proprietà non sono idilliaci ormai da tempo, ma la frattura rischia di essere insanabile. Complice poi una deficitaria classifica che vede i labronici all'ultimo posto in graduatoria, con soli 11 punti in 15 partite.

Sabato al "Picchi" arriverà la capolista Benevento, e l'esordio in panchina di Paolo Tramezzani non sarà semplice già di per sè, ma in aggiunta a questo, c'è che probabilmente sarà quasi deserto.

La Curva Nord, infatti, non ha gradito lo sfogo del dirigente, e in duro comunicato diramato a mezzo social, ha fatto sapere che diserterà lo stadio, invitando anche gli altri tifosi a fare altrettanto. Difficile prevedere quindi quelle che saranno le presenze, in un momento storico che, calcisticamente parlando appare davvero complesso.