Livorno, la metamorfosi è finita: Breda trova la quadra e arrivano i punti

Con tre giornate di ritardo ma, a mercato concluso, il campionato del Livorno, come era prevedibile, è davvero iniziato. Non senza qualche difficoltà, la formazione di Breda ha trovato la propria quadra collezionando 4 punti in due partite, frutto della vittoria sul Pordenone e del pari di Cosenza: pareggio nato da qualche errore di troppo, due punti buttati, ma l'aria che si respira è adesso più tranquilla.

Un modulo in evoluzione - Habitué del 3-5-2, Breda ha spesso dato svariati assetti a una formazione inizialmente incompleta, ma che poi, fatta e finita, non pareva avere gli elementi idonei a quel modulo. E la sensazione non era errata, tanto che il tecnico ha ridisegnato il tutto: dal 3-4-1-2 alternato al 4-2-3-1, si è arrivati 3-4-2-1. Mossa vincente, i punti sono iniziati ad arrivare. Con la squadra che si è persino mostrata molto più duttile, soprattutto in quel di Cosenza quando, per far sbilanciare l'avversario, è passata al 5-4-1.

Cosa non va - Alla fine ai labronici è mancato solo l'affondo decisivo. Alla difesa c'è adesso ben poco da obiettare, anche l'impostazione del gioco da dietro è sempre precisa, il centrocampo e la trequarti creano un notevole spessore che ha sempre messo in condizione la punta di provare a far gol, senza però disdegnare le ripartenze. Si vede il gioco, sono solo alcuni dettagli da limare.