Livorno, Lucarelli: "A 19 squadre, la B sarà ancora più tosta"

© foto di Giuseppe Scialla

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, in casa Livorno, parla mister Cristiano Lucarelli, pronto all'esordio in panchina con la squadra della sua città nel campionato di Serie B, che ha visto i labronici riposare alla prima giornata. Proprio sul numero di squadre, a ora 19:

"Se sarà così, ci sarà un livellamento verso l’alto. Diventerà un campionato ancora più difficile, con una classifica davvero cortissima. Nella prima giornata le big hanno faticato parecchio contro le neo-promosse. Se invece si dovesse tornare a 22, ci sarebbero più squadre invischiate nella lotta per non retrocedere".

Tra le squadre che puntano però al ripescaggio, c'è la sua ex compagine, il Catania: "Ho vissuto un’annata molto importante a Catania, non posso negarlo. Il ripescaggio in B renderebbe merito al grande lavoro che abbiamo fatto l’anno scorso".