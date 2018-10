Livorno, Lucarelli: "Confermarsi è difficile, ma dobbiamo provarci"

© foto di Giuseppe Scialla

Alla vigilia della sfida contro la Salernitana il tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli ha parlato in conferenza stampa: “Confermarsi è difficile, ma per noi è necessario e andiamo a Salerno per fare bene. Viste le tre partite consecutive, qualcosa cambieremo, verificheremo se c’è stato il giusto recupero nei vari elementi. Domani ci vorranno calciatori pronti al cento per cento e non vogliamo rischiare infortuni. - continua Lucarelli come riporta il sito dei labronici - La Salernitana ha un giorno di recupero in meno rispetto a noi, ma sono una squadra tosta, con un bravo allenatore che li mette bene in campo. Sfruttano bene le palle inattive e sono forti fisicamente. Noi dovremo essere bravi a tenere un ritmo alto per tutta la partita”.