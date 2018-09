Livorno, Lucarelli: "Creiamo tanto, ma serve più concretezza"

© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli dopo la sconfitta interna contro il Crotone ha commentato così la prestazione dei suoi dicendosi tranquillo per quanto creato: “Abbiamo perso contro la squadra che, a detta di tutti, è la favorita del campionato. Come a Pescara abbiamo creato, ma non abbiamo raccolto. Per questo dobbiamo pensare solo a lavorare e migliorare senza guardare la classifica perché è ancora presto. È comunque una sconfitta amara, ma nella quale abbiamo fatto vedere di esserci. - continua Lucarelli come riporta il sito ufficiale - Dobbiamo però cercare di essere più concreti, abbiamo creato molto, ma non finalizzato e nel finale abbiamo pagato con la loro rete”.