Livorno, Lucarelli in bilico. Di nuovo

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Se la vittoria sull'Ascoli dello scorso weekend aveva dato nuova stabilità alla panchina di Cristiano Lucarelli in quel di Livorno, il pesante ko di ieri contro la Salernitana ha rimesso di nuovo tutto in discussione. Lucarelli è, secondo Tuttosport, nuovamente in bilico e il patron amarando Aldo Spinelli deciderà nelle prossime ore il futuro della guida tecnica della sua squadra.