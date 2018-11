Livorno, Lucarelli in bilico. Ma la tifoseria lo conferma

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

I tifosi del Livorno conferma Cristiano Lucarelli. È quanto scrive Tuttosport, che evidenzia come il tecnico labronico, dopo i soli cinque punti raccolti in nove partite, era in bilico ma ha registrato il compattamento della tifoseria, pronta a schierarsi tutta dalla parte dell'ex attaccante. Chiamato, comunque, a non fallire la prossima di campionato contro il Perugia: in caso di passo falso, anche l'appoggio della tifoseria potrebbe non bastare.