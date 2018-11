Livorno, Lucarelli: "Mi aspetto una grande risposta col Perugia"

L'Inter risponde al Napoli e batte senza problemi il Genoa. Gara subito in discesa per la formazione di Luciano Spalletti, sul doppio vantaggio nei primi 17' grazie alle marcature di Gagliardini e Politano. A inizio ripresa lo stesso Gagliardini firma il 3-0, nel finale arriva la...

Tutto troppo facile per l'Inter: col Genoa arriva il settimo successo di fila

Alla vigilia della sfida contro il Perugia, il tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli ha parlato così del momento in casa labronica: “I ragazzi si sono allenati bene e hanno voglia di fare una bella prestazione. Sono sicuro che domani avremo una grande risposta con testa, gambe e cuore perché dobbiamo riscattarci dopo la sconfitta con la Salernitana. Dobbiamo lavorare sugli errori che commettiamo e restare tutti uniti perché solo così possiamo uscire da questa situazione. - continua Lucarelli come riporta il sito del club - Stiamo portando avanti un progetto con persone che hanno a cuore il Livorno secondo quella livornesità che tutti volevano, a Livorno si lavora bene, devono solo pensare alla grande opportunità che stanno avendo e sfruttarla nel miglior modo possibile“.

