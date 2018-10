Livorno, Lucarelli: "Nelle prossime tre gare dobbiamo risalire la china"

© foto di Giuseppe Scialla

Il tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Ascoli: “Quest'ultima settimana è stata breve, siamo tornati martedì da Benevento, ma è chiaro che quella di domani sarà una gara importante che però non va caricata troppo perché potrebbe essere controproducente. È importante vincere perché si tratta di uno scontro diretto. I giochi sono ancora tutti aperti e noi, nonostante la partenza a rilento, siamo ancora vicini alla quota salvezza. Credo che nel giro di qualche partita si possa rimediare a questa situazione. - continua Lucarelli come riporta il sito del club – Tra Ascoli, Salernitana e Perugia dobbiamo risalire la classifica”.