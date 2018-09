Livorno, Lucarelli: "Pescara squadra veterana nella categoria"

© foto di Giuseppe Scialla

Cristiano Lucarelli, tecnico del Livorno, ha presentato la gara di domani contro il Pescara in conferenza stampa: ““No, non sono emozionato - riporta Amaranta.it -. Purtroppo abbiamo avuto talmente tanti problemi con gli infortuni che non ho avuto la possibilità di mettermi a pensare che sarà il mio esordio sulla panchina amaranto. Sono anche un po’ sorpreso del distacco emotivo con cui sto vivendo questi mesi sulla panchina del Livorno. Quando si fa l’allenatore occorre però avere la lucidità necessaria per gestire le diverse situazioni. Abbiamo una squadra coerente con l’obiettivo fissato con la società a inizio anno, siamo infatti attrezzati per giocarci la salvezza. Le fortune di un campionato poi dipendono anche da tre variabili: gli arbitraggi, gli infortuni e il calendario, inteso come l’incontrare le diverse squadre nel loro momento peggiore o migliore. Ad oggi siamo al 65-70% del nostro potenziale: il vero Livorno ancora non l’abbiamo visto. Abbiamo dei margini di miglioramento enormi”.

Sul Pescara: “Gli abruzzesi sono una squadra veterana della categoria, che ogni tanto si concede anche qualche puntatina verso la A. Hanno interpreti importanti e sono ben messi in campo. Sono una delle possibili outsider del campionato. Noi comunque saliremo sul pullman non per andare al mare, ma per fare punti. Ce la vogliamo giocare. Abbiamo la consapevolezza di poter dire la nostra con tutti”, ha concluso.