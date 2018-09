Livorno, Lucarelli: "Siamo pronti alla riscossa"

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Il tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Venezia analizzando il momento negativo dei suoi: “Era prevedibile una partenza difficoltosa, lo sapevamo e serve pazienza. A fine settembre non si vincono i campionati né si è retrocessi perché mancano 30 partite. Dobbiamo risolvere i problemi che ci sono senza cercare giustificazioni come il turn over, dobbiamo essere più consapevoli delle nostre potenzialità. Ci sono delle partite che nascono e finiscono male, con il Lecce è stata una di quelle. - continua Lucarelli come riporta il sito dei labronici – Contro il Venezia sto valutando diverse possibilità di formazione, giocherà chi è più in forma fisicamente. I ragazzi sono pronti alla riscossa e penso che domani la squadra avrà il sangue agli occhi, mi attendo una risposta di carattere a prescindere dal risultato”.