© foto di Federico Gaetano

Dopo la sconfitta interna contro il Venezia, il capitano del Livorno Andrea Luci ha parlato in zona mista: "Il problema sono gli ultimi venti metri. Abbiamo creato tante occasioni ma non facciamo gol. Il Perugia è votata a vincere il campionato ma noi avevamo fatto una buona prestazione - sottolinea Amaranta.it -. Abbiamo sfruttato le caratteristiche di alcuni giocatori come Marsura e Murilo quindi credo che il modulo possa essere utile. Dobbiamo lavorare per mettere in condizione gli attaccanti di segnare. Sono preoccupato per i punti ma so che abbiamo veramente concesso poco, poi è vero che alla prima occasione ci hanno punito. Peccato perché potevamo portare a casa almeno un punto ma purtroppo nel calcio conta metterla dentro. Ripartiamo dalla prestazione di oggi è lavoriamo per migliorare".