Risultato finale: Padova-Livorno 1-1

Andrea Luci, giocatore e capitano del Livorno, ha commentato la salvezza conquistata con i suoi ai microfoni di Dazn nel post partita: "E' un anno che lottiamo, a novembre eravamo ultimi in classifica a 20 punti dalla salvezza, raggiungere quest'obiettivo per noi è come vincere un campionato. Il Padova non ci ha regalato niente, com'è giusto che sia. Fino a dicembre eravamo quella sicuramente retrocessa, invece abbiamo dimostrato che questa squadra ha dei valori. La salvezza vuol dire tanto, tornati dalla C alla B in due anni è stato importante, retrocedere sarebbe stato drammatico".