Livorno, Luci: "Potevamo vincerla. Dobbiamo migliorare sotto porta"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista amaranto Andrea Luci ha analizzato il pari esterno del Livorno sul campo del Palermo ai microfoni di DAZN: "Oggi è stata dura, loro hanno una qualità superiore rispetto alla nostra, l'unico modo per fare risultato era la corsa, l'aggressività. Peccato perché abbiamo avuto le occasioni per vincerla, ma accontentiamoci di questo pareggio e continuiamo a lavorare. Speriamo che siano i primi due risultati di una lunga serie. Sotto porta dobbiamo essere più cinici, creiamo occasioni importanti e non le sfruttiamo. Dobbiamo anche cercare di limare le amnesie difensive, già nelle ultime settimane abbiamo lavorato per ridurle".