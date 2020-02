Livorno, Luci: "Tre punti importanti, tentiamo il miracolo salvezza"

vedi letture

Il capitano del Livorno ha commentato così la vittoria ottenuta dalla sua squadra contro il Chievo.

Esulta il Livorno, che coglie il primo successo del 2020 espugnando il campo del Chievo. A fine partita, il capitano Andrea Luci ha commentato il match ai microfoni di DAZN: “Siamo contenti per questi tre punti. Dobbiamo portare a termine un campionato con dignità: è vero che non siamo retrocessi, ma con queste prestazioni quantomeno salviamo la faccia in caso di retrocessione. Per larga parte della stagione ci abbiamo messo del nostro, non dando il massimo a tutti i livelli. Nelle ultime gare del campionato dobbiamo dimostrare di meritare la Serie B. Quelli conquistati oggi sono tre punti importanti, contro una squadra di qualità con giocatori da Serie A come il Chievo. Siamo stati determinati in ogni situazione, cosa che non avevamo fatto nei mesi passati. Il Chievo era una bestia nera per noi: ulteriore motivo di soddisfazione. Dobbiamo gioire per i tre punti, ma non per quello che abbiamo fatto in questo campionato. La prossima sfida con il Frosinone? Viene da tante vittorie consecutive: sarà una partita difficile, ma l’affronteremo nel migliore dei modi. Dobbiamo puntare a vincerle tutte per tentare questo miracolo della salvezza. Ci sono state partite, come contro l’Entella e all’andata con il Chievo, in cui abbiamo fatto ottimi primi tempi. Quest’anno la squadra c’era, ma non siamo stati bravi a fare il massimo”.