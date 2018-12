© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pasquale Maiorino potrebbe presto lasciare Livorno: l’attaccante, che è sceso in campo due volte in questa stagione con il Livorno in Serie B (zero gol), è stato accostato a diversi club tra cui Triestina e Ternana. Una punta di rilevo quella classe ’89, che potrebbe fare comodo a diversi club. Lo riporta trivenetogoal.