© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Livorno Manuel Marras ha commentato in zona mista il successo sulla Juve Stabia: "Le ultime partite nei minuti finali eravamo noi a piangere. Oggi ci hanno sorriso. Si concretizza poco? Quando vai a fare due gol in casa ci può stare. Noi produciamo tanto e il problema è caratteriale perchè non possiamo entrare nel secondo tempo e prendere gol subito. Noi abbiamo avuto purtroppo dei cali di concentrazioni gravi e abbiamo fatto tanti errori individuali e questo ci ha tolto tanti punti. Le prossime due gare ci diranno che campionato vogliamo fare".