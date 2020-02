© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manuel Marras, attaccante del Livorno, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del pareggio per 2-2 contro il Pordenone: "Sinceramente non siamo soddisfatti del risultato perché nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni, ma purtroppo ci siamo abbassati troppo dopo aver trovato l'1-2 e loro sono riusciti a pareggiare. C'è rammarico, quest'anno va così: oggi non meritavamo il pareggio. E' stata una settimana difficile, come quasi tutte quelle di quest'anno perché non arrivano i risultati. Ovviamente sono soddisfatto dal punto di vista personale perché sto segnando spesso, ma metto la squadra davanti a tutto. La prossima sfida con il Cosenza sarà un vero e proprio scontro diretto nel quale dovremo vincere a tutti i costi: ringrazio i tifosi che ci sostengono, noi ce la metteremo tutta fino alla fine".