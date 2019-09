© foto di Giuseppe Scialla

Anche l’esterno Manuel Marras, classe ‘93, ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo a Livorno e degli obiettivi che vuole raggiungere nella piazza toscana: “Mi considero un esterno atipico perché, anche se mancino, sono abituato a giocare a destra. Nonostante ciò non sempre rientro sul mio piede, cerco spesso il fondo per poter fornire assist ai miei compagni. - continua Marras come riporta Amaranta.it - Qui cercherò di fare il meglio possibile e spero di essere apprezzato per le mie qualità. Voglio affermarmi in Serie B dato che questa è la mia seconda stagione in questa categoria”.