La Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Luca Mazzoni (tesserato FIGC), risultato positivo alle sostanze Benzoilecgonina - Ecgonina a seguito di un controllo disposto dalla NADO Italia al termine della partita del Campionato di calcio Serie “B” Lecce-Livorno svoltasi a Lecce il 17 febbraio 2019.