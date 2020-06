Livorno, Murilo: "Clima teso e incerto, forse è il momento di fare una nuova esperienza"

vedi letture

L’attaccante del Livorno Murilo Otávio Mendes, noto solo come Murilo in un’intervista rilasciata alla stampa brasiliana ha parlato della situazione in vista della ripresa del campionato e dell’addio di Spinelli al club: “Sono d’accordo con le misure adottate dal Governo per limitare la diffusione del virus, ma non per quelle che riguardano il calcio. Lo stop è stato troppo lungo e giocare nell’estate europea è qualcosa di completamente nuovo. E poi in campo siamo senza mascherine, ma chi siede in panchina deve metterle. - continua Murilo come riporta Amaranta.it - L’Italia? Mi dà molto fastidio dovermi adattare, ma se non lo fa non giochi. Molte volte le squadre giocano per il pareggio e una volta un mio allenatore, ma non farò il nome, ci disse chiaramente che non voleva vincere, ma fare 0-0. Qui a Livorno ora il futuro è incerto visto che la società è in vendita. Queste voci non fanno bene, ci influenzano e rendono il clima pesante per questo sto pensando che è forse il momento di fare nuove esperienze. Pisa? È paragonabile a Cruzeiro-Atletico MG e vincere due volte questo derby è stata un’emozione unica. Ricordo ancora quando tremila tifosi ci scortarono fino a Pisa in motorino, una scena mai vista che dimostra il calore unico che questa tifoseria trasmette”.