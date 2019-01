Livorno, Murilo in uscita: due nomi per sostituirlo

© foto di Federico Gaetano

Il Livorno in questa finestra di mercato potrebbe salutare l’attaccante Murilo Otávio Mendes. Il classe ‘94 è infatti finito nel mirino della Fluminense con il club toscano che però chiede 2 milioni di euro per il suo cartellino. Per la sua sostituzione i labronici puntano Simone Lo Faso, classe ‘98 in uscita dal Palermo, e Orji Okwonkwo, anche lui classe ‘98, che ha trovato poco spazio al Bologna in questa prima parte della stagione.