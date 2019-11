© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Nascerà a breve un nuovo centro sportivo targato Livorno. Attraverso una nota ufficiale, infatti, il club ha fatto sapere che "venerdì 15 Novembre 2019 alle ore 11:30, al “Teatro Comunale di Fauglia” in Piazza Trento e Trieste 1, avrà luogo la presentazione alla stampa del progetto per la realizzazione del Centro Sportivo del Livorno Calcio in via Poggio alla Farnia nel Comune di Fauglia"; per l'occasione, alla presenza delle istituzioni locali e della dirigenza amaranto, sarà presentato anche il rendering del progetto stesso.

Piccola curiosità: Fauglia è un comune italiano di 3.672 abitanti, sito nella provincia... di Pisa.