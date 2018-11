Livorno, Peiani e Facci: "Con Breda per conquistare la salvezza"

Prima della conferenza stampa di presentazione di Roberto Breda in casa Livorno hanno parlato il dg Mirco Peiani e il ds Mauro Facci che hanno fatto il punto sulla situazione in casa toscana: “Ringraziamo mister Lucarelli per il lavoro svolto fino ad oggi con il suo staff, mostrando passione, professionalità e bravura. La società ha deciso di cambiare guida tecnica con molto dispiacere. Ora, con Breda, voltiamo pagina tutti insieme cercando di ottenere il nostro obiettivo: la salvezza. - spiega Peiani come riporta il sito ufficiale del Livorno - La cosa più importante è che il calcio a Livorno continua e che è ferma la volontà di ottenere un risultato positivo quale è la permanenza in serie cadetta“.

“Breda ha ottenuto salvezze importanti a Latina ed a Terni e lo scorso torneo ha portato il Perugia ai play off. - gli fa eco Facci - È un tecnico che conosce bene la categoria ed ho potuto apprezzare nei campionati a Latina”.