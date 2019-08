Livorno, per l’attacco ora spunta Colley

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Livorno continua a cercare un attaccante da 15/20 reti per la prossima stagione, ma fatica a chiudere con gli obiettivi. Sono infatti praticamente sfumati sia Gabriele Moncini della SPAL, destinato a restare in Emilia, sia Gennaro Tutino, prossimo a firmare con l’Hellas con il club labronico che ora punta un altro giovane di Serie A. Si tratta di Ebrima Colley, classe 2000 dell’Atalanta che può agire anche come esterno. Lo riferisce il Corriere dello Sport.