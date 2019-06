Livorno, per Raicevic pronto un altro anno di contratto

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Per Filip Raicevic la permanenza al Livorno sembra essere sempre più vicina. Secondo quanto rivelato da Il Tirreno il club labronico avrebbe trovato l’accordo con il montenegrino, autore di cinque reti e tre assist in 32 presenze quest’anno, per prolungare il rapporto fino al 2020. L’ufficialità è attesa per i prossimi giorni.