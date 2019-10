Livorno-Pisa, i convocati di D'Angelo. Torna a disposizione anche De Vitis

Dal sito del Pisa arriva la distinta con i convocati per il derby di domani sera in casa del Livorno per la nona giornata del campionato di Serie B:

Portieri: D’Egidio, Gori, Perilli

Difensori: Aya, Belli, Benedetti, Birindelli, Ingrosso, Izzillo, Liotti, Meroni,

Centrocampisti: De Vitis, Di Quinzio, Gucher, Lisi, Marin, Minesso, Pinato, Siega, Verna

Attaccanti: Asencio, Fabbro, Fischer, Marconi, Masucci, Moscardelli