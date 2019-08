© foto di Federico Gaetano

Il neo portiere del Livorno Alessandro Plizzari ha parlato in conferenza stampa della scelta di ripartire dalla Serie B dopo aver fatto il terzo portiere del Milan nella passata stagione: “Sin dai primi allenamenti in amaranto ho avuto delle buone sensazioni. Sono qui per dare il meglio di me. Pronto a fare sempre il massimo, lavorando al top in ogni allenamento. La B è un campionato difficile, ma noi siamo ben attrezzati e cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo. - conclude Plizzarri come riporta il sito del club toscano - Il Mondiale Under 20 è uno dei ricordi più belli della mia breve carriera, ora voglio togliermi altre soddisfazioni con questa maglia“.