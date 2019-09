Livorno-Pordenone, i convocati di Breda: nessun recupero post Ascoli

Torna tra le mura amiche del "Picchi" il Livorno, che domani pomeriggio affronterà il neo promosso Pordenone. Come per la sfida contro l'Ascoli, di settimana scorsa, mister Breda dovrà fare a meno di Rizzo, Rocca e Viviani, tutti e tre non al top della forma: ma i convocati sono comunque 24.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Plizzari, Ricci, Zima

Difensori: Boben, Bogdan, Di Gennaro, Gasbarro, Gonnelli, Morelli, Morganella

Centrocampisti: Agazzi, D'Angelo, Del Prato, Luci, Porcino, A. Rizzo

Attaccanti: Braken, Brignola, Marras, Marsura, Mazzeo, Murilo, Raicevic, Stoian