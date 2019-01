Livorno, pressing per Leali del Perugia

© foto di Federico Gaetano

Il Livorno cerca un portiere sul mercato di gennaio. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che il club toscano resta in pressing su Nicola Leali, estremo difensore classe '93 ex Juventus, Olympiacos e Zulte Waregem. In questa stagione, Leali ha giocato appena una gara: in Coppa Italia contro il Novara incassando tre reti.