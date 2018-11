Livorno, Protti: "Dobbiamo vincere la guerra, non una battaglia"

© foto di Federico De Luca

Il Club Manager del Livorno Igor Protti intervenuto in conferenza stampa al fianco di Cristiano Lucarelli ha parlato degli obiettivi del club: “Vogliamo mantenere la categoria e arrivare a fine stagione ancora in lotta. Finora tranne il primo tempo con lo Spezia e la gara con il Lecce abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. - spiega Protti difendendo il mister - Io vedo lavorare Lucarelli e lo staff quotidianamente, l’impegno è massimo e non va bene che si arrivi già oggi a delle sentenze, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte per vincere la guerra e non una singola battaglia. La curva? Ci sta mostrando il suo sostegno ed è così che si deve pensare”.