L'attaccante del Livorno, Filip Raicevic, ha parlato a Dazn, dopo il successo contro il Venezia. Queste le sue parole: "Un gol fondamentale in chiave salvezza. Abbiamo provato in tutti i modi e alla fine ci siamo riusciti. Speriamo che sia la svolta del campionato. Siamo una squadra da battaglia che vuole salvarsi. Lavoriamo per fare sempre meglio. Fino alla fine con la bava alla bocca per cercare di salvarci".