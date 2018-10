Livorno, Raicevic: "E' la strada giusta, avanti così: grazie ai tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Filip Raicevic è l’uomo del giorno in casa Livorno e ai microfoni del sito ufficiale del club dopo la vittoria contro l'Ascoli ha detto: “Per prima cosa voglio ringraziare i nostri tifosi che ci sono stati sempre vicino. Fino ad oggi avevamo solo due punti ma loro ci hanno sempre sostenuto riconoscendo il nostro impegno. Ora dobbiamo continuare così. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare a dare l’anima l’uno per l’altro, il mister ha esperienza ed anche in questo periodo non facile ci ha sostenuto con il giusto equilibrio. Io devo ancora giocare un po’ di partite per entrare in forma”.