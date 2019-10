Livorno, Raicevic festeggia l'1-0 col Pisa: "Il derby non si gioca, si vince"

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Filip Raicevic, attaccante del Livorno, a DAZN dopo la vittoria nel derby contro il Pisa per 1-0:

"Incredibile, sono strafelice per questa gente. Lo meritavamo questo successo dopo un inizio di stagione difficile. Oggi ce lo abbiamo fatta, tutti insieme, compresi i compagni in tribuna. Dopo che nelle ultime 4 gare ci siamo fatti rimontare all'ultimo, il mister è stato molto bravo a lavorare sull'attenzione. Il derby non si gioca, ma si vince. È stata una partita particolare, speriamo ci possa dare una spinta in più. Il gol? Non importa, magari lo faccio al ritorno".