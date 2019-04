Livorno, Raicevic: "Squadra di uomini veri, ci proveremo fino alla fine"

Filip Raicevic ha analizzato il pari casalingo del Livorno contro il Palermo ai microfoni di DAZN: "C'è tanto rammarico perché si vede che diamo sempre tutto, siamo un po' sfortunati ultimamente, ma credo che nelle ultime tre partite tornerà la fortuna e centreremo il nostro obiettivo. Anche nelle sconfitte più brutte i tifosi ci hanno riconosciuto impegno. Sia a Foggia che con il Palermo che doveva stravincere il campionato abbiamo dimostrato di poterla ribaltare, peccato per il risultato finale. Prendiamo questo punto e speriamo di vincere le ultime tre battaglie. Non bisogna piangersi addosso sennò diventa un alibi, siamo una squadra di uomini veri, cerchiamo di centrare l'obiettivo fino alla fine e poi faremo il punto e vedremo cosa avremo fatto. Gori? Siamo due punte forti fisicamente, è ovvio che creiamo più spazio a Diamanti. Possiamo giocare insieme ma non importa chi gioca, basta vincere. La dedica è per la mia nipotina che ha sette mesi, era la sua prima volta allo stadio".