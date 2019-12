© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'esonero di Roberto Breda in casa Livorno stanno per arrivare altri due addii. Si tratta di quelli del direttore sportivo Elio Signorelli e del direttore generale Massimo Milli che in mattinata, come riporta Livornotoday.it avrebbero ricevuto il ben servito dal patron Aldo Spinelli. Come uomo mercato

in un primo momento sembrava dovesse tornare Nelso Ricci, attualmente al settore giovanile dei labronici, che aveva già ricoperto il ruolo di ds ai tempi della Serie A. Ma nelle ultime ore la società toscana si è orientata su Vittorio Cozzella, ex della Ternana.