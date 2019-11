Livorno, ritiro anticipato per Cremona. L’hanno chiesto i giocatori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I giocatori del Livorno hanno chiesto di poter partire anticipatamente alla voglia di Cremona dove scenderanno in campo sabato pomeriggio. Lo riferisce Il Telegrafo spiegando che in questo modo i calciatori vogliono compattarsi e lavorare con maggiore tranquillità per riscattare la sconfitta interna contro il Trapani e risollevarsi dall’ultimo posto in classifica.