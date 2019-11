Livorno, Rocca al 45': "Stiamo cercando di ripartire da zero"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo di Cremonese-Livorno, il centrocampista amaranto Michele Rocca ha così analizzato questo 0-0 parziale: "Ce la stiamo mettendo tutta, in settimana ci siamo detti di ripartire da zero e stiamo facendo il possibile per far sì che ciò accada. Io quasi un attaccante? L'abbiamo provata così in settimana, dobbiamo continuare con questa cattiveria. Siamo in difficoltà noi così come lo sono loro".