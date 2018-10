Livorno senza vittorie: mai accaduto in 25 anni di B dopo 7 giornate

© foto di Giuseppe Scialla

Il Livorno arriva al Del Duca per sfidare l'Ascoli non proprio nel suo periodo migliore e con l'ultimo posto in classifica. Gli amaranto sono l’unica squadra a non avere ancora vinto in questo campionato (2N 5P); considerando le prime sette giornate, non era mai successo che gli amaranto restassero senza successi nelle 25 stagioni precedenti disputate in Serie B.