Livorno, sfortunato esordio in Serie B per D'Angelo

Sfortunato esordio in Serie B per Sonny D'Angelo, approdato al Livorno nell'estate. Il centrocampista, reduce da un biennio con la Sicula Leonzio, è stato schierato in campo da mister Breda al 65' del match contro la Salernitana, in sostituzione di capitan Luci, ma la gara del giocatore è durata circa 23': all'84', infatti, si è infortunato, lasciando il campo con le mani in volto e la coscia sinistra fasciata.

Sfortuna nella sfortuna, per altro: solo 10 minuti prima, i labronici avevano esaurito i cambi, e hanno terminato la partita, persa poi 2-3 tra le mura amiche, in dieci.