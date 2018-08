Livorno, si guarda agli svincolati di lusso: ma urge prima cedere

Probabilmente il mercato del Livorno non è ultimato, il club labronico andrà alla ricerca di qualche svincolato di lusso: torna in auge il nome di Alberto Gilardino, ma spuntano anche quelli di Antonio Floro Flores e Filip Raicevic, ambitissimi anche da altre formazioni cadette. L'attacco è quindi il reparto in cui si interverrà, ma il tutto non può non priscindere dalle cessioni: 32 tesserati sono troppi, e la speranza è che da qui al 31 agosto (con il mercato di C aperto fino al 25 e quelli esteri fino al termine del mese) gli elementi che non rientrano nei piani tecnici di mister Lucarelli accettino destinazioni alternative.