Livorno, si lavora per chiudere Ingelsson con l'Udinese

© foto di Federico Gaetano

Potrebbe arrivare dal Friuli un nuovo attaccante per il Livorno. Il club orobico sarebbe vicino al completamento dell'operazione con l'Udinese per Svante Ingelsson, svedese classe 1998 attualmente in prestito al Pescara con il quale ha collezionato appena 4 presenze nella prima parte di stagione.