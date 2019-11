Livorno, si tenta anche la cabala: tra i pro, esordio vincente di Filippini

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Un Livorno in pieno caos, ultimo in classifica (in coabitazione con il Trapani che proprio sabato ha vinto però lo scontro diretto) e prossimo alla sfida contro la Cremonese, in programma sabato pomeriggio allo "Zini".

Settimana caotica in Toscana, con Roberto Breda che sembrava praticamente esonerato ma che, in extremis, è stato confermato sulla panchina labronica; con un innesto, però, Antonio Filippini nel ruolo di collaboratore tecnico/vice. La gara di Cremona sarà per Filippini un secondo esordio in amaranto, ma stavolta in panchina.

Affidarsi alla cabala? Perché no. Dopo due anni di giovanili (Brescia e Feralpi), Filippini approda nel professionismo con il Lumezzane, in Serie C, e in entrambe le stagioni in rossoblù l'esordio è con una vittoria: 1-2 sul campo della Pro Patria nell'annata 2015-2016 (il tecnico era subentrato alla 23^ giornata) e poi, l'anno dopo, 2-0 casalingo sul Teramo. Non positivo l'avvio con il Trento, ma è Serie D: ultimo scoglio prima del professionismo.