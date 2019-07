Livorno, si va verso la conferma in blocca della rosa dell'anno scorso

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Inizia a programmare la prossima stagione il Livorno, che, dopo la salvezza centrata e la permanenza in Serie B, è intenzionato a confermare quasi in blocco la rosa della passata stagione. Non solo apportando pochissimi cambiamenti, ma anche evitando cessioni dei pezzi pregiati della rosa, come confermato da patron Aldo Spinelli dalle colonne de Il Tirreno:

"Per il momento abbiamo una ossatura solida che sin dalla fine dello scorso campionato ci siamo ripromessi di confermare quasi in blocco. Dirò di più. Al momento, nemmeno mi interessano offerte di altri club per i nostri giocatori. Mica vogliono solo Bogdan sapete... Ma io tengo duro e, a meno che non salti fuori qualche offerta indecente a nostro vantaggio, non parte proprio nessuno".