Livorno, Silvestre: "Questo gruppo non è rassegnato. Uniti possiamo salvarci"

Il difensore centrale Matias Silvestre nella conferenza stampa di presentazione a Livorno ha spiegato di credere ancora nella salvezza nonostante una classifica deficitaria: “Appena il presidente mi ha contattato ho deciso di vestire questa maglia, ho già esordito e posso dire di non aver visto una squadra rassegnata. Anzi il contrario. Tutti qui hanno voglia di lottare per la salvezza e io voglio portare la mia esperienza per aiutare il gruppo e soprattutto i più giocani. - continua l’argentino come si legge sul sito – Dobbiamo essere più attenti nel corso della gara, ma sono convinto che uniti possiamo farcela”.