Livorno, Simovic: "Era il momento di tornare in Europa. Voglio vincere questa sfida"

Ultimo arrivato in casa Livorno Robin Simovic, reduce dall'esperienza in Giappone, ha parlato nella giornata di oggi nella conferenza di presentazione assieme al connazionale Viktor Agardius e all’esperto difensore Matias Silvestre. “Sono qui perché voglio vincere questa sfida. - esordisce lo svedese – Per me era giunto il momento di tornare in Europa e appena è arrivata la chiamata del Livorno sono venuto. Sono felice di essere qui e sono pronto a dare il mio contributo. Sono un centravanti classico, mi piace segnare in ogni modo”.