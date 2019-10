© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Breda non rischia”. Questo il concetto, ribadito più volte, espresso dal presidente del Livorno Aldo Spinelli a Livornotoday.it per allontanare le nubi sull’allenatore labronico Roberto Breda che si erano addensate dopo l’ultima sconfitta e un avvio sottotono di stagione: “Breda ha dato un bel gioco alla squadra, alla pari di quello che ci hanno fatto vedere Mazzarri e Donadoni. Dobbiamo solo registrare un po' la difesa ed evitare di subire certi gol. - continua Spinelli – Non siamo neanche fortunati, le prestazioni ci sono, ma non raccogliamo i frutti. Nessuna squadra ci ha messo sotto, anche sabato scorso abbiamo giocato un grande primo tempo e poi nella ripresa abbiamo subito una rimonta figlia di errori e sfortuna che ci ha condannato a una sconfitta immeritata. Ma sono sicuro che questa squadra ci darà delle soddisfazioni".“