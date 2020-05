Livorno, Spinelli: "Con Yousif tutto ok. Pisa interessato al Centro Sportivo di Fauglia"

In casa Livorno si vede la luce in fondo alla lunga trattativa fra Aldo Spinelli e Majd Yousif per il passaggio di proprietà del club. Firmati i pre-contratti per via telematica ora si attende il bonifico da 500mila euro per chiudere l'affare. Lo conferma anche il patron labronico Spinelli al Corriere dello Sport: “I miei due legali i professor Gatto e D'Angelo hanno effettuato altre piccole varianti dietro indicazione dei legali di Yousif e posso dire dire che la conclusione di questa trattativa è fatta. Aggiungo che i 500mila euro entrano nelle casse del Livorno. A questi vanno aggiunti i ricavi delle cessioni di Bogdan e Marras. - continua Spinelli parlando poi del Centro Sportivo - Per il centro sportivo di Fauglia lunedì il presidente del Pisa lo visiterà di persona. Corrado si è dimostrato interessato a farlo diventare Pisanello. Si tratta di 180mila mq che ho pagato 600mila euro e dove si potranno costruire 11 campi di calcio, diverse costruzioni per l'ospitalità dei giocatori. Con Corrado troveremo un accordo anche per il bene del Livorno”.