Livorno, Spinelli: “Dieci giorni per la cessione. Ma l’anno prossimo sarò sponsor”

Intervenuto a Telecentro nella serata di ieri il presidente del Livorno Aldo Spinelli ha chiesto ancora scusa per la brutta sconfitta in campionato (0-3 contro il Cosenza) per poi tornare sulla cessione del club: “Quella di ieri è stata la mia ultima partita casalinga da presidente, sono venuto allo stadio convinto di assistere ad una vittoria contro il Cosenza. Mi sarebbe piaciuto congedarmi dai tifosi con un successo e invece è arrivatra una brutta sconfitta che mi ha deluso profondamente. - continua Spinelli come riporta Livorno24.com - Ai tifosi porgo le scuse da parte della società, dei giocatori e le mie personali perché il responsabile di questa situazione sono io. Dopo 21 anni di presidenza è giunto il momento di passare la mano, la trattativa per la cessione sta procedendo bene e nel giro di dieci giorni si dovrebbe formalizzare il passaggio di quote. Resterò sempre tifoso del Livorno e il prossimo anno con una delle mie aziende farò da sponsor del club”.