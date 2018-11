Livorno, Spinelli: "Domani lascio il calcio. Per sempre. Club al sindaco"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

“Domani la mia famiglia esce dal mondo del calcio. Per sempre. Basta. Nominerò un commissario e poi lui con il sindaco Nogarin deciderà. Lucarelli? Non so niente, non prenderò decisioni sulla guida tecnica” è questo il pensiero di Aldo Spinelli, presidente del Livorno, ospite dei microfoni di Radio1 Sport in merito al futuro del club labronico.